Видео, как носорог напал на семью в сафари-парке Мексики
3 августа 2018, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]
В Сети опубликовано видео из сафари-парка в Мексике, где носорог напал на один из автомобилей посетителей и чуть не перевернул его. Это произошло в сафари-парке в городе Пуэбла.
Водитель попытался уехать, начал сигналить, чтобы отпугнуть животное, но носорог продолжал преследовать машину. Пострадавших нет, но агрессивное животное на какое-то время изолировали.
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