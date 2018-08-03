Видео, как носорог напал на семью в сафари-парке Мексики

В Сети опубликовано видео из сафари-парка в Мексике, где носорог напал на один из автомобилей посетителей и чуть не перевернул его. Это произошло в сафари-парке в городе Пуэбла.

Водитель попытался уехать, начал сигналить, чтобы отпугнуть животное, но носорог продолжал преследовать машину. Пострадавших нет, но агрессивное животное на какое-то время изолировали.