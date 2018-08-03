Иномарка врезалась в остановку в Новосибирске, пострадали люди

Утром в пятницу, 3 августа, водитель иномарки врезался в остановку общественного транспорта в Новосибирске. Согласно последней информации источников, происшествие случилось на станции "Мелькомбинат".

Машина двигалась в сторону речного вокзала, однако автомобилист не справился с управлением и сначала врезался в светофор, а затем и в остановку, передает "Свободная пресса". В ходе происшествия пострадали два человека, которые были экстренно госпитализированы. После осмотра медики отпустили мужчин домой.

Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатом доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает РИА "Новости".