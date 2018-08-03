Специалисты: шквалы и ураганы могут обрушиться на РФ в ближайший месяц

Специалисты сообщили, что в течение ближайшего месяца в некоторых российских регионах могут возникать ураганы и шквалы. Эти данные сегодня предоставило МЧС, ссылаясь на сообщение Центра "Антистихия".

Согласно последней информации, наиболее вероятны ураганы в Приморском, Камчатском и Хабаровском краях, в Сахалинской и Амурской областях, а также в Еврейской АО.

Как уточняет RT, в зоне риска находятся Омская, Томская, Самарская, Пензенская, Ульяновская, Оренбургская и Нижегородская области, Забайкальский и Красноярский края.

Жителям Мордовии, Пермского края, Карелии, Ленинградской, Новгородской и некоторых других областей также рекомендуют быть готовыми к непогоде.