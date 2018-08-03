Специалисты: шквалы и ураганы могут обрушиться на РФ в ближайший месяц
3 августа 2018, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]
Согласно последней информации, наиболее вероятны ураганы в Приморском, Камчатском и Хабаровском краях, в Сахалинской и Амурской областях, а также в Еврейской АО.
Как уточняет RT, в зоне риска находятся Омская, Томская, Самарская, Пензенская, Ульяновская, Оренбургская и Нижегородская области, Забайкальский и Красноярский края.
Жителям Мордовии, Пермского края, Карелии, Ленинградской, Новгородской и некоторых других областей также рекомендуют быть готовыми к непогоде.
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