Российский лайнер из Анталии чуть не столкнулся с другим судном над Черным морем
2 августа 2018, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]
Неизвестный самолет в среду едва не столкнулся с российским пассажирским лайнером. Инцидент случился в воздушном пространстве Турции над Черным морем 1 августа. На борту находились пассажиры, летевшие из Анталии в Москву.
В кабине A-330 сработала сигнализация об опасном сближении с другим самолетом. Экипажу судна пришлось срочно изменить высоту, сообщает "Свободная пресса". Неизвестное судно не подавало опознавательных сигналов. После инцидента экипаж его не выходил на связь.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес