Российский лайнер из Анталии чуть не столкнулся с другим судном над Черным морем

Неизвестный самолет в среду едва не столкнулся с российским пассажирским лайнером. Инцидент случился в воздушном пространстве Турции над Черным морем 1 августа. На борту находились пассажиры, летевшие из Анталии в Москву.

В кабине A-330 сработала сигнализация об опасном сближении с другим самолетом. Экипажу судна пришлось срочно изменить высоту, сообщает "Свободная пресса". Неизвестное судно не подавало опознавательных сигналов. После инцидента экипаж его не выходил на связь.