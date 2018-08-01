Из московского театра-музея «Булгаковский дом» похищен штатный сотрудник. Кот Бегемот работает в музее уже 14 лет, с 2005 года. Сегодня утром он был похищен с рабочего места неизвестной женщиной.

«Кота украли сегодня утром. Когда музей открывается, кот обходит двор и все подъезды, как хозяин дома. Его все знают – и местные жители, и сотрудники местных офисов. И какая-то женщина его украла. Унесла в сумке в сторону метро. Девушка увидела это и стала нам звонить», - рассказал историю похищения Бегемота директор «Булгаковского дома» Николай Голубев.

Сотрудники «Булгаковского дома» уже написали заявление в полицию о похищении кота. Также планируется просмотреть записи с камер видеонаблюдения. После исчезновения Бегемота в музее были отменены несколько экскурсий. Николай Голубев также вспомнил, что некоторое время назад на странице "Булгаковского дома" стали появляться странные комментарии касательно кота, но пока неясно, имеют ли они отношение к его похищению.

В музее сообщили особые приметы похищенного: «черный пушистый кот, помесь сибирской и персидской пород. Ошейник с «адресником» в виде косточки. Вес около шести килограммов. Характер - суровый». Сотрудники рассказали также, что Бегемот является штатным сотрудником музея-театра с 2005 года. У него есть собственный врач и стилист. Кот получает специальное питание.