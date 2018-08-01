В Москве мужчина разбился, сорвавшись с верха небоскреба

В «Москва-Сити» насмерть разбился человек, упав на проезжую часть с самого верха башни «Око». Свидетелями происшествия стали многочисленные автомобилисты. Других пострадавших нет.

Версии произошедшей трагедии расходятся. В прессе появилась информация, что с одного из верхних этажей башни «Око» сорвался мойщик окон. А пользователи социальных сетей утверждают, что мужчина купил билет на смотровую площадку, расположенную на самом верху 85-этажного небоскреба. Оказавшись на открытой смотровой площадке, он перелез через перила и бросился вниз.

На месте трагедии сейчас работают сотрудники ГУ МВД по Москве. Полицейские пытаются установить обстоятельства происшедшего, сообщают «Вести».