Житель Санкт-Петербурга похитил с железнодорожных путей 275 тонн деталей
1 августа 2018, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]
Безработный житель Санкт-Петербурга похитил более 275 тонн деталей железнодорожных путей. Согласно последней информации, мужчина в вечернее время тайно совершал кражи при помощи гаечного ключа и лома.
В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу отметили, что детали были демонтированы на территории станции Красное село. Во время одной из "вылазок" петербуржец был задержан с поличным сотрудниками транспортной полиции, передает РИА "Новости".
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит лишение свободы до пяти лет.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес