Житель Санкт-Петербурга похитил с железнодорожных путей 275 тонн деталей

Безработный житель Санкт-Петербурга похитил более 275 тонн деталей железнодорожных путей. Согласно последней информации, мужчина в вечернее время тайно совершал кражи при помощи гаечного ключа и лома.

В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу отметили, что детали были демонтированы на территории станции Красное село. Во время одной из "вылазок" петербуржец был задержан с поличным сотрудниками транспортной полиции, передает РИА "Новости".

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит лишение свободы до пяти лет.