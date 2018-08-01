Женщина умерла после пластической операции в Хабаровске

В Хабаровске женщина умерла после пластической операции по коррекции груди. Она скончалась в отделении реанимации больницы, не приходя в сознание. Возбуждено уголовное дело. Голикова дала поручение проверить клиники пластической хирургии

Следователями изъята медицинская документация в больнице. Назначено проведение нескольких экспертиз.

Только в 2018 году 6 человек умерли из-за оперативного вмешательства пластических хирургов. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила проверить клиники пластической хирургии.