Бетонная плита памятника упала на маленького ребенка в Астрахани

Бетонная плита памятника в одном из парков Астрахани упала на маленького ребенка. Соответствующую информацию утром в среду, 1 августа, предоставили в Следственном управлении СК РФ по области.

Инцидент произошел 4 июня, однако известно о нем стало лишь сегодня. Отмечается, что бетонная плита упала на двухлетнюю девочку, вследствие чего ее здоровью был причинен тяжкий вред.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" в отношении заместителя директора муниципального бюджетного учреждения города Астрахани "Зеленый город". Согласно информации следствия, с 2016 по 2018 год подозреваемый не принял никаких мер по безопасному содержанию памятника, хотя знал, что он находится в неудовлетворительном состоянии, передает РИА "Новости".