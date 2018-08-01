Бетонная плита памятника упала на маленького ребенка в Астрахани
1 августа 2018, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]
Бетонная плита памятника в одном из парков Астрахани упала на маленького ребенка. Соответствующую информацию утром в среду, 1 августа, предоставили в Следственном управлении СК РФ по области.
Инцидент произошел 4 июня, однако известно о нем стало лишь сегодня. Отмечается, что бетонная плита упала на двухлетнюю девочку, вследствие чего ее здоровью был причинен тяжкий вред.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" в отношении заместителя директора муниципального бюджетного учреждения города Астрахани "Зеленый город". Согласно информации следствия, с 2016 по 2018 год подозреваемый не принял никаких мер по безопасному содержанию памятника, хотя знал, что он находится в неудовлетворительном состоянии, передает РИА "Новости".
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес