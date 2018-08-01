Потерявшуюся в Уфе трехлетнюю девочку обнаружили на козырьке балкона 15 этажа

Трехлетняя девочка, которая пропала в минувший вторник в Уфе, была обнаружена на козырьке балкона 15 этажа. Данную информацию сегодня предоставили в следственном управлении СК РФ по Башкирии.

Оказалось, что накануне девочка находилась на территории недостроенного здания вместе с отцом и старшим братом. В какой-то момент девочка пропала из виду, а самостоятельные поиски родственников не увенчались успехом, передает РИА "Новости".

Специалисты искали ребенка всю ночь, а рано утром ее наконец удалось обнаружить на козырьке. Один из строителей услышал громкий плач девочки, спустился к ней и находился рядом до приезда спасателей. Сейчас жизни малышки ничто не угрожает, однако ее тщательно осматривают врачи.