Движение в центре Москвы после аварии с семью автомобилями восстановлено

Утром в среду, 1 августа, в пресс-службе Центра организации дорожного движения сообщили, что движение в самом сердце Москвы удалось восстановить. Ранее на Тверской улице произошла массовая авария.

Согласно последним сообщениям представителя экстренных служб столицы, в центре города столкнулись сразу семь легковых машин. Как уточняет РИА "Новости", после дорожно-транспортного происшествия движение транспорта по четырем полосам из восьми было временно приостановлено.

В настоящий момент автомобили вновь могут ездить по Тверской улице без ограничений. Обстоятельства аварии в настоящий момент устанавливают эксперты.