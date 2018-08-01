Движение в центре Москвы после аварии с семью автомобилями восстановлено
1 августа 2018, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в среду, 1 августа, в пресс-службе Центра организации дорожного движения сообщили, что движение в самом сердце Москвы удалось восстановить. Ранее на Тверской улице произошла массовая авария.
Согласно последним сообщениям представителя экстренных служб столицы, в центре города столкнулись сразу семь легковых машин. Как уточняет РИА "Новости", после дорожно-транспортного происшествия движение транспорта по четырем полосам из восьми было временно приостановлено.
В настоящий момент автомобили вновь могут ездить по Тверской улице без ограничений. Обстоятельства аварии в настоящий момент устанавливают эксперты.
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