На Урале из-за африканской чумы объявлен карантин

Из-за вспышки африканской чумы свиней на территории Урала был введен карантин. Данный документ к настоящему моменту подписал исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

В распоряжении подчеркивается, что на территории области необходимо установить ограничения по африканской чуме свиней до принятия решения об отмене карантина.

Как сообщает портал URA.RU, причиной данной радикальной меры стало поступление в Екатеринбург зараженной продукции. Уточняется, что запрещено посещать инфицированные объекты, а также отгружать товары, которые могут быть переносчиками болезни.