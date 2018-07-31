На Москве-реке два человека перевернулись на гидроцикле
31 июля 2018, 22:51 [ «Аргументы Недели» ]
В северо-западном районе столицы на Москве-реке опрокинулся гидроцикл с двумя молодыми людьми. Спасатели сработали оперативно: пострадавших доставили на поисково-спасательную станцию.
«На Москве-реке перевернулся гидроцикл с двумя молодыми людьми. Спасатели оперативно подняли пострадавших на борт катера. Они были доставлены на поисково-спасательную станцию», - сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
В департаменте также уточнили, что пострадавшим была оказана первая помощь. Уже через 20 минут спасенные молодые люди покинули станцию. Медицинская помощь им не понадобилась, сообщает ТАСС.
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