На Москве-реке два человека перевернулись на гидроцикле

В северо-западном районе столицы на Москве-реке опрокинулся гидроцикл с двумя молодыми людьми. Спасатели сработали оперативно: пострадавших доставили на поисково-спасательную станцию.

«На Москве-реке перевернулся гидроцикл с двумя молодыми людьми. Спасатели оперативно подняли пострадавших на борт катера. Они были доставлены на поисково-спасательную станцию», - сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

В департаменте также уточнили, что пострадавшим была оказана первая помощь. Уже через 20 минут спасенные молодые люди покинули станцию. Медицинская помощь им не понадобилась, сообщает ТАСС.