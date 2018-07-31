В Ростовской области в ДТП пострадали шесть человек, трое из них - дети

В Ростовской области сегодня вечером при лобовом столкновении двух легковых автомобилей пострадали шесть человек, трое из них дети. Водители обоих автомобилей доставлены в больницу.

ДТП произошло сегодня вечером на 19 километре трассы Азов – Ейск. Водитель автомобиля ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Опель».

«В результате ДТП пострадали шесть человек. В автомобиле «Опель» находилось четыре человека – женщина-водитель и трое детей от трех до семи лет. Женщина доставлена в больницу, дети получили незначительные ушибы и ссадины. В автомобиле ВАЗ пострадали водитель и пассажир. Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован», - рассказал РИА Новости представитель Ростовского ГУ МВД.