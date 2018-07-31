В Нижнем Новгороде нашли тело пропавшего журналиста Грачева
31 июля 2018, 21:19 [ «Аргументы Недели» ]
Пропавший 21 июля в Нижнем Новгороде журналист Сергей Грачев найден погибшим. Об обнаружении тела сообщили волонтеры нижегородского поисково-спасательного отряда. Подробностей не приводится.
Журналист Сергей Грачев приехал в Нижний Новгород в командировку на фестиваль российского кино. В последний раз его видели 21 июля, когда он выходил из гостиницы, в которой остановился. С тех пор он не выходил на связь, телефон отключен.
27 июля к поиску пропавшего журналиста подключились волонтеры нижегородских поисково-спасательных отрядов. Сегодня они сообщили, что тело Сергея Грачева найдено.
«Грачев Сергей Юрьевич, 38 лет. найден. Погиб. Приносим свои соболезнования родным и близким погибшего», - проинформировали волонтеры ПСО.
СУ СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по ст 105 УК РФ (убийство), сообщает РИА Новости.
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