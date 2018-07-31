В Нижнем Новгороде нашли тело пропавшего журналиста Грачева

Пропавший 21 июля в Нижнем Новгороде журналист Сергей Грачев найден погибшим. Об обнаружении тела сообщили волонтеры нижегородского поисково-спасательного отряда. Подробностей не приводится.

Журналист Сергей Грачев приехал в Нижний Новгород в командировку на фестиваль российского кино. В последний раз его видели 21 июля, когда он выходил из гостиницы, в которой остановился. С тех пор он не выходил на связь, телефон отключен.

27 июля к поиску пропавшего журналиста подключились волонтеры нижегородских поисково-спасательных отрядов. Сегодня они сообщили, что тело Сергея Грачева найдено.

«Грачев Сергей Юрьевич, 38 лет. найден. Погиб. Приносим свои соболезнования родным и близким погибшего», - проинформировали волонтеры ПСО.

СУ СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по ст 105 УК РФ (убийство), сообщает РИА Новости.