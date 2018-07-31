МЧС: опасность возникновения смерчей над Черным морем сохраняется

Южный региональный центр МЧС во вторник сообщил о том, что опасность возникновения смерчей над Черным морем сохраняется. Предполагается, что разгула стихии можно ожидать и в течение завтрашнего дня.

Специалисты уточняют, что смерчи могут сформироваться на участке побережья от Анапы до Магри сегодня или же ночью и утром в среду, 1 августа, передает РИА "Новости".

Спасатели не исключают, что в связи со смерчем могут быть повреждены причальные сооружение, а также корабли, находящиеся рядом с берегом. Гражданам рекомендуют в эти два дня держаться как можно дальше от побережья Черного моря в вышеуказанном районе.