МЧС: опасность возникновения смерчей над Черным морем сохраняется
31 июля 2018, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]
Южный региональный центр МЧС во вторник сообщил о том, что опасность возникновения смерчей над Черным морем сохраняется. Предполагается, что разгула стихии можно ожидать и в течение завтрашнего дня.
Специалисты уточняют, что смерчи могут сформироваться на участке побережья от Анапы до Магри сегодня или же ночью и утром в среду, 1 августа, передает РИА "Новости".
Спасатели не исключают, что в связи со смерчем могут быть повреждены причальные сооружение, а также корабли, находящиеся рядом с берегом. Гражданам рекомендуют в эти два дня держаться как можно дальше от побережья Черного моря в вышеуказанном районе.
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