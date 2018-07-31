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В Тюменской области при пожаре погибли три человека, в том числе и ребёнок
31 июля 2018, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]
В Ишиме в Тюменской области в результате пожара в жилом доме погибли три человека, в том числе и ребёнок, ещё трое пострадали. Пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону сообщила об этом во вторник.
По предварительным данным, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Был повреждён огнём частный жилой дом и надворные постройки. В ведомстве сообщили, что назначено проведение пожарно-технической, судебно-медицинских и физико-химической экспертиз. «Пожар тушили четыре единицы техники и 12 человек личного состава. Ущерб устанавливается, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем», - пояснили в ведомстве ТАСС.
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