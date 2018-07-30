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В Италии отравлена собака, спасавшая людей после землетрясения
30 июля 2018, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]
В Италии кому-то понадобилось отравить собаку по кличке Каос, которая в течение нескольких недель спасала людей из-под завалов после землетрясения в Аматриче в 2016 году и считалась героем в стране.
Хозяин Каос нашел тело отравленной собаки в саду своего дома. Как написал мужчина в соцсети, теперь осталась только пустота, которую нечем заполнить, и все из-за того, что сделало какое-то ничтожество.
В связи с произошедшим активисты выступили с требованием ужесточить наказание за жестокое обращение с животными, передает ТАСС. Инцидент расследует полиция.
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