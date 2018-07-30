В Италии отравлена собака, спасавшая людей после землетрясения

В Италии кому-то понадобилось отравить собаку по кличке Каос, которая в течение нескольких недель спасала людей из-под завалов после землетрясения в Аматриче в 2016 году и считалась героем в стране.

Хозяин Каос нашел тело отравленной собаки в саду своего дома. Как написал мужчина в соцсети, теперь осталась только пустота, которую нечем заполнить, и все из-за того, что сделало какое-то ничтожество.

В связи с произошедшим активисты выступили с требованием ужесточить наказание за жестокое обращение с животными, передает ТАСС. Инцидент расследует полиция.