Заключенный взял в заложницы медсестру во Франции

Заключенный, который отбывает наказание в тюрьме города Салон-де-Прованс на юго-востоке Франции, взял в заложники медицинскую сестру. Об этом сообщает сегодня министерство юстиции Франции.

Заложница работает в психиатрическом отделении тюремной санчасти. Мужчина был осужден не за преступления террористического характера, передает ТАСС.

В связи со сложившейся ситуацией создан кризисный штаб, на место стянуты спецподразделения полиции. В тюрьме создана кризисная группа.

В полиции сообщают, что с заключенным, который угрожает женщине самодельным оружием, ведутся переговоры. Какие требования он выдвигает, пока неизвестно.