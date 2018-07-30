Пожилого авиадебошира привлекли к ответственности в Новосибирске

В Новосибирске к ответственности привлекли 66-летнего пассажира, который совершал некорректные действия по отношению к экипажу воздушного судна и других людей. Об этом сегодня сообщили в МВД.

Сотрудников транспортной полиции вызвали к самолету рейса Новосибирск – Дюссельдорф в аэропорту Толмачево. Как сообщает в понедельник РИА "Новости", мужчина не реагировал на неоднократные просьбы экипажа взять себя в руки, вследствие чего дебошира доставили в дежурную часть.

В отношении пассажира составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Данных о том, по какой причине человек устроил дебош, пока не поступало.