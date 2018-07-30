Тело альпиниста из Петербурга обнаружено в горах Кабардино-Балкарии
30 июля 2018, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]
В Черекском районе Кабардино-Балкарии спасатели обнаружили тело пропавшего альпиниста из Санкт-Петербурга. Эту информацию предоставили в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.
Ранее сообщалось, что мужчина не выходит на связь. В минувшую субботу для поисков исчезнувшего альпиниста задействовали вертолет МИ-8 МЧС России, но результатов данное действие не принесло.
Накануне специалистам удалось в труднодоступном месте найти тело петербуржца 1960 года рождения. Предполагается, что он сорвался со скалы. Турист не был зарегистрирован у спасателей и проходил маршрут в полном одиночестве, а в какой-то момент не вышел на связь, передает РИА "Новости".
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