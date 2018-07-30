Трехлетняя девочка погибла на даче в Ленобласти от удара током

Трехлетний ребенок погиб на даче в Ленобласти из-за удара током. Согласно последней информации источников, маленькая девочка скончалась в минувшее воскресенье, 29 июля, в садоводстве "Ласточка".

На левом бедре погибшего ребенка впоследствии были обнаружены следы электротравмы. Специалисты изъяли с места трагедии электрические провода, удлинитель и компрессор – именно эти предметы могли быть неисправны и привести к печальному исходу, передает "Фонтанка".

По факту случившегося в настоящий момент проводится проверка. Известно, что семья девочки постоянно проживает в Невском районе Санкт-Петербурга, однако летом выезжает на дачу.