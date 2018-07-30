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Трехлетняя девочка погибла на даче в Ленобласти от удара током
30 июля 2018, 10:46 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Трехлетний ребенок погиб на даче в Ленобласти из-за удара током. Согласно последней информации источников, маленькая девочка скончалась в минувшее воскресенье, 29 июля, в садоводстве "Ласточка".
На левом бедре погибшего ребенка впоследствии были обнаружены следы электротравмы. Специалисты изъяли с места трагедии электрические провода, удлинитель и компрессор – именно эти предметы могли быть неисправны и привести к печальному исходу, передает "Фонтанка".
По факту случившегося в настоящий момент проводится проверка. Известно, что семья девочки постоянно проживает в Невском районе Санкт-Петербурга, однако летом выезжает на дачу.
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