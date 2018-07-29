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Самолет Москва - Хельсинки экстренно сел в Петербурге
29 июля 2018, 22:38 [ «Аргументы Недели» ]
Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Москвы в Хельсинки, совершил экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково. Одна из пассажирок рейса потеряла сознание во время полета.
«Пассажирке рейса Москва – Хельсинки стало плохо во время полета. Она потеряла сознание. Самолет совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге», - сообщил источник в экстренных службах.
Источник также уточнил, что потерявшую сознание пассажирку госпитализировали. После того, как ее забрала карета скорой помощи, рейс был продолжен, сообщает ТАСС.
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