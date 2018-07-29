Самолет Москва - Хельсинки экстренно сел в Петербурге

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Москвы в Хельсинки, совершил экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково. Одна из пассажирок рейса потеряла сознание во время полета.

«Пассажирке рейса Москва – Хельсинки стало плохо во время полета. Она потеряла сознание. Самолет совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге», - сообщил источник в экстренных службах.

Источник также уточнил, что потерявшую сознание пассажирку госпитализировали. После того, как ее забрала карета скорой помощи, рейс был продолжен, сообщает ТАСС.