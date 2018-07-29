В Петербурге пятилетний малыш упал с 4-го этажа

Происшествие случилось в доме 14/2 на улице Есенина вчера во второй половине дня. В настоящее время ребенок находится в больнице, у малыша серьезные травмы. Врачи борются за его жизнь.

Как выяснилось, малыш находился в гостях и остался без присмотра, взрослые слишком были заняты собой.

Как сообщает "Петербургский дневник", за последнюю неделю в Петербурге из окон выпали 10 малышей. Жарко, многие окна в домах долгое время остаются открытыми.