Мошенники пытались сдать дом в Тамбовской области, выдавая его за коттедж в Ялте
28 июля 2018, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]
Двое мужчин пытались продать дом в Тамбовской области, демонстрируя потенциальным покупателям снимки коттеджа в Ялте. Сотрудники правоохранительных органов к настоящему моменту уже задержали мошенников.
Как сообщается в субботу, 28 июля, на официальном сайте главного управления МВД России по региону, в описании к фотографии дома в Тамбовской области мужчины писали, что данное здание находится на ялтинском побережье. Известно, что аферисты требовали задаток в размере 5 тысяч рублей за аренду помещения.
Установлено, что от действий мошенников пострадали не менее ста человек из разных регионов страны. Полиция уже изъяла из сети переписки мужчин с потенциальными клиентами, а также банковские карты и сотовые телефоны обманщиков. Возбуждено уголовное дело.
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