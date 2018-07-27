В Москве из-за неоплаченного энергетика охранник супермаркета избил школьника

На северо-востоке Москвы охранник супермаркета избил 16-летнего школьника, из-за того, что тот не оплатил энергетический напиток. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

Инцидент произошёл в продуктовом магазине, расположенном в торговом центре «Весна» на 84 км МКАД. В торговом зале ученик московский школы выпил энергетический напиток, не оплатив его. В связи с этим между охранником и подростком произошёл конфликт. Мужчина напал на несовершеннолетнего, в результате чего, тот был вынужден обратиться к врачу. По словам источника, медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Мама пострадавшего обратилась в полицию. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.