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В Москве из-за неоплаченного энергетика охранник супермаркета избил школьника
27 июля 2018, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]
На северо-востоке Москвы охранник супермаркета избил 16-летнего школьника, из-за того, что тот не оплатил энергетический напиток. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.
Инцидент произошёл в продуктовом магазине, расположенном в торговом центре «Весна» на 84 км МКАД. В торговом зале ученик московский школы выпил энергетический напиток, не оплатив его. В связи с этим между охранником и подростком произошёл конфликт. Мужчина напал на несовершеннолетнего, в результате чего, тот был вынужден обратиться к врачу. По словам источника, медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Мама пострадавшего обратилась в полицию. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.
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