В Подмосковье случилось крупное ДТП, четверо погибших

В Подмосковье случилось крупное дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации пресс-службы ГУМВД по Московской области, авария произошла на 27-м километре Новорязанского шоссе.

Отмечается, что участниками страшного ДТП на трассе стали КамАЗ и еще шесть автомобилей. Предварительные данные свидетельствуют о гибели четырех человек, передает РИА "Новости".

В настоящий момент на месте случившегося работает следственно-оперативная группа, в частности сотрудники ГИБДД. Специалисты опрашивают свидетелей и устанавливают точные обстоятельства аварии. Данных о пострадавших к настоящему моменту не поступало.