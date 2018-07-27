В Подмосковье случилось крупное ДТП, четверо погибших
27 июля 2018, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
В Подмосковье случилось крупное дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации пресс-службы ГУМВД по Московской области, авария произошла на 27-м километре Новорязанского шоссе.
Отмечается, что участниками страшного ДТП на трассе стали КамАЗ и еще шесть автомобилей. Предварительные данные свидетельствуют о гибели четырех человек, передает РИА "Новости".
В настоящий момент на месте случившегося работает следственно-оперативная группа, в частности сотрудники ГИБДД. Специалисты опрашивают свидетелей и устанавливают точные обстоятельства аварии. Данных о пострадавших к настоящему моменту не поступало.
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