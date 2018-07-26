ДТП в Волгограде: есть погибшие
26 июля 2018, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]
В Волгограде, возле поселка имени Гули Королевой, произошло столкновение двух машин. «Daewoo Nexia» загорелась после столкновения с «ВАЗ-2114».
На место ДТП выезжали спасатели пожарно-спасательной части №4. Есть погибшие. Ведется работа по установлению их личностей, как пишет НСН.
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