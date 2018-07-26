ДТП в Волгограде: есть погибшие

В Волгограде, возле поселка имени Гули Королевой, произошло столкновение двух машин. «Daewoo Nexia» загорелась после столкновения с «ВАЗ-2114».

На место ДТП выезжали спасатели пожарно-спасательной части №4. Есть погибшие. Ведется работа по установлению их личностей, как пишет НСН.