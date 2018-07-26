Пилоты устроили драку во время полета

Двух пилотов иракской авиакомпании Iraqi Airways отстранили от работы за потасовку в кабине самолета во время полета на высоте 11 километров. На борту в этот момент находились 157 пассажиров.

Инцидент сейчас расследует министерство транспорта Ирака. Разнимали летчиков сотрудники службы безопасности, в пылу драки мужчины повредили кабину авиалайнера.

Как заявили в министерстве транспорта, обоих участников драки ждет суровое наказание, в том числе они пожизненно не смогут больше летать.