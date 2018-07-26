Потрясли семью губернатора Кожемяко...

На днях СМИ сообщили об обращении дочери губернатора Сахалинской области Алисы Кожемяко в отделение полиции по поводу кражи из квартиры её матери на Новом Арбате, где девушка проживает, денег на карманные расходы в сумме 18 тыс. долларов США.



Согласно заявлению, девушка предполагает внешнее проникновение в квартиру с целью ограбления. Между тем сотрудники полиции не обнаружили таких следов, а вовсе даже наоборот, подозревают в краже случайных подруг Алисы, которым в ближайшее время предстоит пройти проверку на полиграфе.



Таким образом дочь высокопоставленного чиновника может получить второе потрясение за неделю, если выяснится, что воровкой оказалась одна из её новых подруг. Но это ещё не всё, похоже, что двойной шок получил и сам губернатор - узнав во время совещания в МЧС сначала об ограблении своей дочери, а потом о том, что вся эта история попала в СМИ, которые уже промывают им косточки.



