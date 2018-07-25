Над Черным морем сегодня могут возникнуть смерчи
25 июля 2018, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]
С вечера среды, 25 июля, над Черным морем ожидаются смерчи. Согласно последним данным Южного регионального центра МЧС России, ливневые дожди, грозы и шквалистый ветер обрушатся на Краснодарский край.
Предполагается, что порывы ветра сегодня, а также в последующие два дня будет достигать 25 метров в секунду. Кроме того, в ведомстве предупреждают о вероятности подъема уровня воды в малых реках, а также водотоках бассейна реки Кубань, сообщает РИА "Новости".
Что касается смерчей, то опасность их формирования имеется на участке от Анапы до Магри. Рекомендуется не подходить близко к воде.
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