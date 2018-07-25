В Кургане годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил

В среду, 25 июля, годовалый ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже одного из жилых домов Кургана. Данную информацию предоставили в управлении Следственного комитета по региону.

В настоящий момент пострадавший малыш находится в больнице, однако точных данных о состоянии его здоровья пока не поступало, передает РИА "Новости".

По факту случившегося следователями сейчас проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Специалисты устанавливают причины инцидента, а также выясняют, почему маленький ребенок находился без присмотра.