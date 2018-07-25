В одной из рек Петербурга зафиксирована массовая гибель уток

В одной из рек Петербурга была выявлена массовая гибель уток. Об этом сообщил представитель городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Инцидент произошел в реке Новая в Кировском районе Северной столицы. Накануне в сети появились сообщения местных жителей о гибели уток и их детенышей, передает РИА "Новости".

Впоследствии специалисты предположили, что причиной случившегося может быть отравление сине-зелеными водорослями. Уточняется, что городское управление ветеринарии в настоящий момент продолжает изучать место происшествия и выяснять все обстоятельства инцидента.