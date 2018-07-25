В одной из рек Петербурга зафиксирована массовая гибель уток
25 июля 2018, 16:50 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В одной из рек Петербурга была выявлена массовая гибель уток. Об этом сообщил представитель городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Инцидент произошел в реке Новая в Кировском районе Северной столицы. Накануне в сети появились сообщения местных жителей о гибели уток и их детенышей, передает РИА "Новости".
Впоследствии специалисты предположили, что причиной случившегося может быть отравление сине-зелеными водорослями. Уточняется, что городское управление ветеринарии в настоящий момент продолжает изучать место происшествия и выяснять все обстоятельства инцидента.
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