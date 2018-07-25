В Хакасии после опрокидывания катамарана пропали шесть человек

Катамаран, на борту которого находились шесть человек, перевернулся на реке Она в Таштыпском районе Хакасии, для поисков людей в настоящий момент планируется вылет вертолета.

Как сообщили в экстренных службах региона, на борту катамарана находились двое детей. В скором времени вылетит Ми-8 МЧС РФ с группой спасателей.