Пропавший самолет «Cirrus» нашли под Новосибирском
25 июля 2018, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]
Легкомоторный самолет Cirrus, пропавший с радаров раним утром, потерпел крушение за Заельцовским кладбищем в Новосибирске. На борту находился один пилот, он погиб. Фото с места крушения опубликовали в МЧС.
Самолет пролетел всего 3 километра и потерпел крушение, упав в лес. Спасатели едут туда на квадроциклах, так как туда очень сложно добраться. Как сообщает kp.ru, за штурвалом самолета был бизнесмен из Томска Владимир Бардокин. Он приобрел Cirrus два месяца назад.
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