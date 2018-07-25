Пропавший самолет «Cirrus» нашли под Новосибирском

Легкомоторный самолет Cirrus, пропавший с радаров раним утром, потерпел крушение за Заельцовским кладбищем в Новосибирске. На борту находился один пилот, он погиб. Фото с места крушения опубликовали в МЧС.

Самолет пролетел всего 3 километра и потерпел крушение, упав в лес. Спасатели едут туда на квадроциклах, так как туда очень сложно добраться. Как сообщает kp.ru, за штурвалом самолета был бизнесмен из Томска Владимир Бардокин. Он приобрел Cirrus два месяца назад.