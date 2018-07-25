Нетрезвый пассажир устроил драку в аэропорту Домодедово

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, пассажир рейса в Якутск был задержан в аэропорту Домодедово за ругань и нападение на сотрудника авиакомпании S7. Им оказался житель Краснодара 1976 года рождения.

Когда его снимали с борта самолета, дебошир оказал нешуточное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Мужчину наказали штрафом за мелкое хулиганство, сообщает "Москва 24".

В марте премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о намерениях увеличить в разы штрафы за дебоширство в самолётах. Также появится статья об ответственности за мелкое хулиганство на всех видах транспорта.

В ноябре 2017 года Совфед одобрил пакет законов, по ним авиакомпании могут иметь право составлять чёрные списки граждан, нарушавших порядок на борту самолёта, и отказывать им в перевозке.