Вылетевший из Новосибирска самолет исчез по пути в Томск

Легкомоторный самолет Cirrus, который вылетел из аэропорта "Северный" Новосибирска в Томск, не долетел до места назначения. В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что сейчас самолёт ищут и с воздуха и на земле.

Для проведения поисковых работ в готовность приведен вертолет Ми-8, на борту 6 членов экипажа и спасателей авиационного спасательного центра. На борту пропавшего самолет, предварительно, находился только пилот. Собственник самолета устанавливается.