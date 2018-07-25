Вылетевший из Новосибирска самолет исчез по пути в Томск
25 июля 2018, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]
Легкомоторный самолет Cirrus, который вылетел из аэропорта "Северный" Новосибирска в Томск, не долетел до места назначения. В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что сейчас самолёт ищут и с воздуха и на земле.
Для проведения поисковых работ в готовность приведен вертолет Ми-8, на борту 6 членов экипажа и спасателей авиационного спасательного центра. На борту пропавшего самолет, предварительно, находился только пилот. Собственник самолета устанавливается.
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