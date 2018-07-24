Житель Тюмени объяснил, зачем катался по городу в ванне

Житель Тюмени, шокировавший горожан своей поездкой в ванне по улицам, решил объяснить свой поступок. Ранее в городе заметили обычную ванну с приделанными колесами, которая стала прицепом для машины.

Мужчина 32 лет, сидевший в емкости, а также 29-летний водитель автомобиля признались, что просто хотели развлечься. Оба, однако признали, что совершили административное правонарушение, передает во вторник, 24 июля, РИА "Новости" данные регионального главка ГИБДД.

Ранее стало известно, что владелец иномарки, согласившийся прокатить приятеля в необычном прицепе, был оштрафован на одну тысячу рублей.