//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Подписчики Татьяны Навки подозревают, что она в третий раз станет матерью
- Актриса Агния Кузнецова планирует усыновить малыша
- Овечкин и его жена наймут няню: они намерены высыпаться после рождения первенца
- Наталья Водянова показала редкое романтическое фото с супругом
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
Житель Тюмени объяснил, зачем катался по городу в ванне
24 июля 2018, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]
Житель Тюмени, шокировавший горожан своей поездкой в ванне по улицам, решил объяснить свой поступок. Ранее в городе заметили обычную ванну с приделанными колесами, которая стала прицепом для машины.
Мужчина 32 лет, сидевший в емкости, а также 29-летний водитель автомобиля признались, что просто хотели развлечься. Оба, однако признали, что совершили административное правонарушение, передает во вторник, 24 июля, РИА "Новости" данные регионального главка ГИБДД.
Ранее стало известно, что владелец иномарки, согласившийся прокатить приятеля в необычном прицепе, был оштрафован на одну тысячу рублей.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
ВКС РФ и советская ракета уничтожили перешедшие в наступление в Сирии банды ИГ
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Подписчики Татьяны Навки подозревают, что она в третий раз станет матерью
//Спорт
Защитник сборной Хорватии по футболу назвал ЧМ-2018 лучшим в истории
//Новости партнеров
//В мире
В Госдуме высказались о словах Хейли насчет того, что РФ "не станет другом США"
//Общество
Школьная реформа переставляет акценты со знаний на коммуникации
//Туризм
Путевые заметки. Финляндия. Часть вторая - Oulu, Rokua, Kvarken
//Общество
Бегство водителей с места ДТП могут признать отягчающим обстоятельством
//Новости СМИ2
//Политика
Пенсионную реформу скорректируют, но придумают новый налог на старость
//В мире
Мария Максакова не смогла связаться с сыном в день его рождения
//В мире
Количество погибших при лесных пожарах в Греции возросло до 50
//Новости Redtram
//Общество
Чем грозит России судебное разбирательство по крушению малазийского Боинга-777
//Общество
Гидрометцентр обещает россиянам "комфортную" погоду в августе
//Политика
Эксперт прокомментировал слова постпреда США, что РФ никогда не станет другом
Один из подозреваемых отдал полиции нож, которым был убит фигурист Денис Тен
//Политика
Российский политолог считает, что Трампу интересен Путин, а не Россия
//В мире
Названа причина назревающего бунта в рядах воюющей в Донбассе армии Украины
Житель Энгельса погиб, пытаясь доказать коммунальщикам опасность своего балкона
//Общество
Антитеррористические учения состоятся сегодня в Керченском проливе
//Спорт
Наталья Водянова показала редкое романтическое фото с супругом
//В мире
//В мире