Пожар вспыхнул рядом с одной из подмосковных железнодорожных станций

Неподалеку от станции Монино, расположенной на Ярославском направлении Московской железной дороги вспыхнул пожар. Согласно последним данным, этот инцидент никак не повлиял на движение поездов.

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В пресс-службе столичной магистрали уточнили, что пламя возникло на территории, которая не имеет отношения к железной дороге, передает m24.ru. Пассажиры без каких-либо проблем могут попасть на платформы через специальные турникетные павильоны.

Ранее стало известно, что пожар был зафиксирован в торговых рядах в Щелковском районе. Общая площадь, охваченная огнем, составила около 600 квадратных метров.