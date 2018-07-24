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В Чеховском районе Подмосковья произошло ДТП, погиб человек
24 июля 2018, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]
В Чеховском районе Московской области случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации источников, в результате аварии погиб один человек, а еще один получил травму.
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья уточнили, что ДТП случилось во вторник, 24 июля, около 7.45. Сразу четыре автомобиля по неустановленной причине столкнулись на 332-м километре Московского большого кольца, передает m24.ru.
В настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники ГИБДД и врачи "скорой помощи". Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.
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