В Чеховском районе Подмосковья произошло ДТП, погиб человек

В Чеховском районе Московской области случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации источников, в результате аварии погиб один человек, а еще один получил травму.

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В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья уточнили, что ДТП случилось во вторник, 24 июля, около 7.45. Сразу четыре автомобиля по неустановленной причине столкнулись на 332-м километре Московского большого кольца, передает m24.ru.

В настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники ГИБДД и врачи "скорой помощи". Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.