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//Происшествия 13+

В Чеховском районе Подмосковья произошло ДТП, погиб человек

24 июля 2018, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Чеховском районе Подмосковья произошло ДТП, погиб человек
фото: pixabay.com

В Чеховском районе Московской области случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации источников, в результате аварии погиб один человек, а еще один получил травму.

В сеть попало видео, как на МКАД машина протаранила 4 "Ягуара", водитель погиб

В сеть попало видео, как на МКАД машина протаранила 4 "Ягуара", водитель погиб

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья уточнили, что ДТП случилось во вторник, 24 июля, около 7.45. Сразу четыре автомобиля по неустановленной причине столкнулись на 332-м километре Московского большого кольца, передает m24.ru.

В настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники ГИБДД и врачи "скорой помощи". Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Путина просят уладить конфликт в Йемене

Путина просят уладить конфликт в Йемене

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину была направлена телеграмма от председателя Верховного Политического Совета Йемена Махди аль-Машата. В тексте письма содержится важная просьба.

//Политика

Постпред США: «Россия никогда не станет нашим другом»

Постпред США: «Россия никогда не станет нашим другом»

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли в интервью телеканалу CBN сделала заявление, что Соединённые Штаты не доверяют России и их президенту.

//Новости Гнездо.ру

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//В мире

ВКС РФ и советская ракета уничтожили перешедшие в наступление в Сирии банды ИГ

ВКС РФ и советская ракета уничтожили перешедшие в наступление в Сирии банды ИГ

На юго-западе Сирии на прошлой неделе была уничтожена база запрещенной в Российской Федерации террористической организации ИГ. Информация об этом некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.

//В мире

Аналитик раскрыл главную политическую ошибку сражающейся против Киева ДНР

Аналитик раскрыл главную политическую ошибку сражающейся против Киева ДНР

В Донецкой народной республике по итогам выборов, состоявшихся в ноябре 2014 года, был сформирован государственный аппарат, никак не зависящий от населения, заявил в разговоре со СМИ политолог Роман Манекин.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

В КНДР начался демонтаж объектов на полигоне Сохэ

В КНДР начался демонтаж объектов на полигоне Сохэ

На полигоне Сохэ в Северной Корее начались работы по демонтажу объектов. Данную информацию утром во вторник предоставили в докладе исследовательской группы при университете им. Джона Хопкинса.

//В мире

Новейший американский эсминец-"невидимка" сломался сразу после испытаний

Новейший американский эсминец-"невидимка" сломался сразу после испытаний

Новейший американский ракетный эсминец-"невидимка" Michael Monsoor вышел из строя сразу после первых испытаний. Согласно последней информации, у вышеуказанного корабля внезапно сломался один двигатель.

//Шоу-бизнес

Подписчики Татьяны Навки подозревают, что она в третий раз станет матерью

Подписчики Татьяны Навки подозревают, что она в третий раз станет матерью

Поклонники известной российской фигуристки Татьяны Навки были удивлены, увидев ее новый снимок в соцсети. Многие подписчики заподозрили, что олимпийская чемпионка скоро станет мамой в третий раз.

//Шоу-бизнес

Актриса Агния Кузнецова планирует усыновить малыша

Актриса Агния Кузнецова планирует усыновить малыша

Российская актриса Агния Кузнецова рассказала в своём интервью, что мечтает о большой семье. Артистка призналась, что переживает из-за того, что у неё до сих пор нет детей, и думает над тем, чтобы усыновить ребёнка.

//Спорт

Защитник сборной Хорватии по футболу назвал ЧМ-2018 лучшим в истории

Защитник сборной Хорватии по футболу назвал ЧМ-2018 лучшим в истории

Защитник сборной Хорватии по футболу, игрок московского "Локомотива" Ведран Чорлука высказался о мундиале. По словам спортсмена, чемпионат мира 2018 года в России стал лучшим за всю историю.

//Общество

Юные шахматисты в Артеке попытались обыграть чемпиона мира Сергея Карякина

Юные шахматисты в Артеке попытались обыграть чемпиона мира Сергея Карякина

Чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, крымчанин Сергей КАРЯКИН 20 июля 2018 года, в День шахмат, приехал в «Артек», где сыграл одновременную партию с двумя десятками юных шахматистов

//Новости партнеров

//В мире

В Госдуме высказались о словах Хейли насчет того, что РФ "не станет другом США"

В Госдуме высказались о словах Хейли насчет того, что РФ "не станет другом США"

Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов во вторник высказался о словах постпреда США при ООН Никки Хейли насчет того, что Россия никогда не станет "другом Соединенных Штатов".

//В мире

Одна из основательниц Femen найдена мертвой в своей парижской квартире

Одна из основательниц Femen найдена мертвой в своей парижской квартире

Утром во вторник, 24 июля, стало известно о кончине одной из основательниц движения Femen Оксаны Шачко. Согласно последней информации, тело молодой женщины было обнаружено в ее парижской квартире.

//Экономика

Закон о повышении НДС принят Госдумой

Закон о повышении НДС принят Госдумой

Во вторник, 24 июля, стало известно, что Государственная Дума приняла закон о повышении налога на добавленную стоимость в третьем и окончательном чтении. Изменения будут введены с будущего года.

//Общество

Школьная реформа переставляет акценты со знаний на коммуникации

Школьная реформа переставляет акценты со знаний на коммуникации

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов, ранее возглавлявший Рособорнадзор, работает сейчас над школьной реформой, которая должна дать подрастающему поколению не оторванные от реальности знания, а навыки и умения адаптироваться в обществе.

//Туризм

Путевые заметки. Финляндия. Часть вторая - Oulu, Rokua, Kvarken

Путевые заметки. Финляндия. Часть вторая - Oulu, Rokua, Kvarken

Оулу - заявлен в путеводителях как город искусства, который во время нашего посещения полностью это оправдал. Одновременно в городе проходило аж три фестиваля с различной музыкальной программой: популярная музыка (проще говоря попса); панк и металкор; фолк и блюз.

//Политика

Российский политик обозначил вероятные сроки оккупации Украиной юга РФ

Российский политик обозначил вероятные сроки оккупации Украиной юга РФ

В Киеве неоднократно предъявляли территориальные претензии к России. Объектами притязаний украинских политиков является ряд регионов, расположенных в Центральном Черноземье, а также Брянская область и Кубань.

//Общество

Бегство водителей с места ДТП могут признать отягчающим обстоятельством

Бегство водителей с места ДТП могут признать отягчающим обстоятельством

В России могут признать бегство водителей с места дорожно-транспортного происшествия отягчающим обстоятельством. Кабинет министров планирует внести соответствующий законопроект в Государственную Думу.

//Общество

Передвижения в Москве ограничат из-за 1030-летия со дня Крещения Руси

Передвижения в Москве ограничат из-за 1030-летия со дня Крещения Руси

Из-за мероприятий в честь 1030-летия со дня Крещения Руси в Москве будут ограничены передвижения. Соответствующую информацию утром во вторник, 24 июля, предоставили в Федеральной службе охраны.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Житель Тюмени объяснил, зачем катался по городу в ванне

Житель Тюмени объяснил, зачем катался по городу в ванне

Житель Тюмени, шокировавший горожан своей поездкой в ванне по улицам, решил объяснить свой поступок. Ранее в городе заметили обычную ванну с приделанными колесами, которая стала прицепом для машины.

//Политика

Пенсионную реформу скорректируют, но придумают новый налог на старость

Пенсионную реформу скорректируют, но придумают новый налог на старость

После выступления Владимира Путина с критикой задуманной правительством пенсионной реформы стало ясно, что ее стратегия будет скорректирована. Но ее разработчики из НИФИ Минфина придумали новые добровольно-обязательные поборы с работающих.

//В мире

Мария Максакова не смогла связаться с сыном в день его рождения

Мария Максакова не смогла связаться с сыном в день его рождения

В минувший понедельник старшему сыну оперной певицы Марии Максаковой Илье исполнилось 14 лет. Артистка призналась, что не смогла связаться со своим ребенком, поэтому опубликовала поздравление в сети.

//В мире

В ДНР заявили, что украинские силовики за сутки нарушили перемирие семь раз

В ДНР заявили, что украинские силовики за сутки нарушили перемирие семь раз

Украинские боевики за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на Донбассе семь раз. На территории ДНР выпустили 23 мины, а также вели огонь из вооружения БМП, стрелкового оружия и гранатометов.

//В мире

Количество погибших при лесных пожарах в Греции возросло до 50

Количество погибших при лесных пожарах в Греции возросло до 50

На территории Греции в настоящий момент бушуют сильнейшие лесные пожары. Согласно последней информации, количество погибших жителей данной страны во вторник, 24 июля, достигло пятидесяти человек.

//Происшествия

Пожар вспыхнул рядом с одной из подмосковных железнодорожных станций

Пожар вспыхнул рядом с одной из подмосковных железнодорожных станций

Неподалеку от станции Монино, расположенной на Ярославском направлении Московской железной дороги вспыхнул пожар. Согласно последним данным, этот инцидент никак не повлиял на движение поездов.

//Новости Redtram

//Общество

Чем грозит России судебное разбирательство по крушению малазийского Боинга-777

Чем грозит России судебное разбирательство по крушению малазийского Боинга-777

21 июля президент Украины Петр Порошенко подписал соглашение о международном правовом сотрудничестве с Нидерландами, которое даст право на проведение голландского суда по МН-17. Стоит напомнить, что крушение Боинга-777 произошло в 2014 году на востоке Украины.

//Происшествия

В Чеховском районе Подмосковья произошло ДТП, погиб человек

В Чеховском районе Подмосковья произошло ДТП, погиб человек

В Чеховском районе Московской области случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации источников, в результате аварии погиб один человек, а еще один получил травму.

//Общество

Гидрометцентр обещает россиянам "комфортную" погоду в августе

Гидрометцентр обещает россиянам "комфортную" погоду в августе

Специалисты Гидрометцентра дали прогноз на август 2018 года. Согласно последним сообщениям метеорологов, на всей территории России в течение последнего летнего месяца будет "комфортная" погода.

//live

«Валентина Матвиенко, Сергей Кириенко и Георгий Полтавченко - москали?»

«Валентина Матвиенко, Сергей Кириенко и Георгий Полтавченко - москали?»

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, проехавшись по Крымскому мосту, заключил, что в украинской власти сидят «маргиналы, жулики, лжецы и завистливые идиоты». О сути вещей размышляет Николай СТАРИКОВ...

//Политика

Эксперт прокомментировал слова постпреда США, что РФ никогда не станет другом

Эксперт прокомментировал слова постпреда США, что РФ никогда не станет другом

Владимир Васильев, старший научный сотрудник Института США и Канады РАН, прокомментировал слова постоянного Никки Хейли, которая заявляла, что Россия никогда не будет другом для США.

//Шоу-бизнес

Овечкин и его жена наймут няню: они намерены высыпаться после рождения первенца

Овечкин и его жена наймут няню: они намерены высыпаться после рождения первенца

Хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия намерены взять няню после рождения своего первенца. Совсем скоро младшая дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой подарит своему мужу малыша.

//Расследования

Один из подозреваемых отдал полиции нож, которым был убит фигурист Денис Тен

Один из подозреваемых отдал полиции нож, которым был убит фигурист Денис Тен

Один из подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена отдал полиции нож, которым был нанесен смертельный удар. Данное заявление было сделано в Департаменте внутренних дел Алма-Аты.

//Общество

Налог на движимое имущество в России могут отменить с 2019 года

Налог на движимое имущество в России могут отменить с 2019 года

С будущего года в России могут отменить налог на движимое имущество, а также уменьшить срок камеральных проверок бизнеса. Данный проект планирует во вторник, 24 июля, рассмотреть Совет Федерации.

//Политика

Российский политолог считает, что Трампу интересен Путин, а не Россия

Российский политолог считает, что Трампу интересен Путин, а не Россия

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что Россия не лежит в сфере экономических американских интересов. Трампу интересен президент РФ Владимир Путин как личность.

//Общество

Учёные нашли пользу в плохом настроении

Учёные нашли пользу в плохом настроении

Канадские учёные из университета Ватерлоо рассказали о пользе плохого настроения. По их мнению, хорошее настроение мешает сконцентрироваться, а плохое, наоборот, помогает лучше расставлять приоритеты.

//В мире

Названа причина назревающего бунта в рядах воюющей в Донбассе армии Украины

Названа причина назревающего бунта в рядах воюющей в Донбассе армии Украины

Ополченцы ждут, что воюющие с ними киевские силовики в скором времени начнут массово отказываться выполнять приказы своих командиров. Кроме того, должно увеличиться число правонарушений, совершаемых военными.

//Общество

Власти США заявили об очередном проникновении российских хакеров

Власти США заявили об очередном проникновении российских хакеров

Вашингтон сделал заявление, что в энергосети Соединённых Штатов проникли хакеры из России. При всём этом доказательств, что хакеры действительно являются гражданами РФ, не приводится.

//Происшествия

Житель Энгельса погиб, пытаясь доказать коммунальщикам опасность своего балкона

Житель Энгельса погиб, пытаясь доказать коммунальщикам опасность своего балкона

Житель Энгельса погиб при попытке доказать сотрудникам коммунальных служб опасность собственного балкона. Страшное происшествие случилось в жилом доме в Саратовской области в пятницу, 20 июля.

//Происшествия

Ребенок выжил после падения с девятого этажа в Комсомольске-на-Амуре

Ребенок выжил после падения с девятого этажа в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре двухлетний ребенок выпал с девятого этажа и выжил. Согласно информации СУСК по региону, при падении мальчик получил различные травмы и был незамедлительно доставлен в больницу.

//Общество

Антитеррористические учения состоятся сегодня в Керченском проливе

Антитеррористические учения состоятся сегодня в Керченском проливе

Во вторник, 24 июля, в Керченском проливе состоятся тактико-специальные учения по обезвреживанию условных террористов. Данную информацию ранее предоставили в крымском погрануправлении ФСБ РФ.

//В мире

Конгресс США хочет продлить запрет на сотрудничество с российскими военными

Конгресс США хочет продлить запрет на сотрудничество с российскими военными

Конгресс США планирует продлить запрет на сотрудничество страны с российскими военными. Об этом свидетельствуют данные отчета комитетов по вооруженным силам сената и палаты представителей Штатов.

//Непознанное

Уфологи рассмотрели портреты пришельцев на снимках Марса

Уфологи рассмотрели портреты пришельцев на снимках Марса

Как считают уфологи, на фото Красной планеты, сделанных марсоходом NASA Spirit Rover, можно разглядеть четыре разных портрета. Интересно, что принадлежать эти лица могут представителям разных видов или рас.

//Общество

Известно имя нового вице-спикера Крыма

Известно имя нового вице-спикера Крыма

Вице-спикер парламента Крыма Ремзи Ильясов подал заявление о досрочном прекращении полномочий и освобождении его занимаемой должности по собственному желанию. Новым вице-спикером Крыма будет Эдип Гафаров.

//Спорт

Результаты тестов Криштиану Роналду удивили медиков

Результаты тестов Криштиану Роналду удивили медиков

После того, как португальский футболист Криштиану Роналду сдал медицинские тесты в итальянском клубе, специалисты «Ювентуса» были в шоке. Результаты форварда можно сравнить со здоровьем 20-летнего мужчины.

//Армия

В ДНР сообщили, что украинским военным отказываются выплачивать деньги

В ДНР сообщили, что украинским военным отказываются выплачивать деньги

Начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов сообщил, что руководство ВСУ оставит без зарплат военнослужащих в Донбассе.

//Шоу-бизнес

Наталья Водянова показала редкое романтическое фото с супругом

Наталья Водянова показала редкое романтическое фото с супругом

Знаменитая модель Наталья Водянова уехала на отдых в Италию вместе с любимым мужем, французом Антуаном Арно. Она разместила их совместное фото и вспомнила их первую поездку.

//Спорт

Российская сборная завоевала бронзовую медаль на ЧЕ по современному пятиборью

Российская сборная завоевала бронзовую медаль на ЧЕ по современному пятиборью

Российская сборная завоевала одну бронзовую медаль на чемпионате Европы по современному пятиборью. В общекомандном зачете Россия заняла седьмое место на чемпионате Европы.

//В мире

Украинский политик проехался по Крымскому мосту

Украинский политик проехался по Крымскому мосту

Украинский политик и бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко проехал по Крымскому мосту, опубликовав видеоролик о своей поездке. Он рассказал, что думает о проекте и его влиянии на крымскую экономику.

//Шоу-бизнес

Репер Канье Уэст попал в больницу

Репер Канье Уэст попал в больницу

Американский хип-хоп исполнитель Канье Уэст был госпитализирован с тяжелой формой гриппа. Ранее Канье Уэст писал в своём микроблоге в Twitter, что нередко страдает головными болями из-за синусита.

//В мире

МИД РФ прокомментировал эвакуацию «Белых касок» из Сирии

МИД РФ прокомментировал эвакуацию «Белых касок» из Сирии

Министерство иностранных дел РФ прокомментировал эвакуацию «Белых касок» из Сирии и их семей. На официальном сайте ведомства отмечено, что ситуация вокруг членов организации показательна.

//Происшествия

Замглавы ФСИН: избитый заключенный провоцировал сотрудников колонии

Замглавы ФСИН: избитый заключенный провоцировал сотрудников колонии

Заключенный Евгений Макаров, подвергшийся избиениям в ярославской колонии, пытался спровоцировать сотрудников исправительного учреждения. Об этом заявил заместитель руководителя ФСИН Анатолий Рудый.

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