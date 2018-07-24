Ребенок выжил после падения с девятого этажа в Комсомольске-на-Амуре
24 июля 2018, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]
В Комсомольске-на-Амуре двухлетний ребенок выпал с девятого этажа и выжил. Согласно информации СУСК по региону, при падении мальчик получил различные травмы и был незамедлительно доставлен в больницу.
Известно, что в момент происшествия отец пострадавшего вместе со вторым ребенком находился в другой комнате квартиры, передает РИА "Новости".
В настоящий момент следствие проводит проверку по факту падения маленького ребенка из окна. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют, почему отец не следил за малышом. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.
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