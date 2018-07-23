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Замглавы ФСИН: избитый заключенный провоцировал сотрудников колонии
23 июля 2018, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]
Заключенный Евгений Макаров, подвергшийся избиениям в ярославской колонии, пытался спровоцировать сотрудников исправительного учреждения. Об этом заявил заместитель руководителя ФСИН Анатолий Рудый.
У Макарова более 130 нарушений внутреннего режима, он все время пытался провоцировать "крайнюю реакцию личного состава". При этом Рудый констатировал, что "сотрудники не справились со своими обязанностями полностью", пишут Ведомости. Они должны были документировать нарушения – в том числе при помощи видеорегистраторов. Нужно, "чтобы каждая минута была зафиксирована", тогда проще будет доказывать, кто прав, а кто нет, отметил Рудый.
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