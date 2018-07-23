Адвокат, опубликовавшая видео с избиением заключенного, покинула РФ из-за угроз

Инициатор публикации видеозаписи об избиениях в колонии адвокат Ирина Бирюкова сообщила, что сейчас находится в безопасном месте вместе со своей семьей. До отъезда она обратилась в СК с просьбой предоставить ей защиту. СК: задержаны шесть сотрудников ярославской колонии после сообщений об избиении

Адвокату стали поступать угрозы. «При подтверждении угроз в целях обеспечения безопасности в отношении адвоката и ее семьи будут приняты меры государственной защиты», — цитировал ТАСС представителя регионального СК.

Пока Бирюкова занимается своей защитой самостоятельно и ждет ответ на заявление о госзащите. Об этом она рассказала РИА Новости.

Десятиминутный ролик вызвал скандал в сети. На кадрах видно, как люди в форме бьют осужденного кулаками и резиновыми дубинками, а потом поливают водой. Инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле.





