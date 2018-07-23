Школьный учитель, обрадовавшийся смерти фигуриста Тена, попал под статью

25-летний школьный учитель Шерхан Базейнов опубликовал в социальных сетях пост, в котором выразил свое удовлетворение расправой над бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи. Он написал, что китайцев «следует убивать».

Пользователи социальных сетей начали массово жаловаться на учителя. После чего спецслужбы задержали Базейнова и обвинили по статье «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». Шерхан признал свою вину и был освобожден под подписку о невыезде. В управлении образования региона сообщили, что будет решаться вопрос о его увольнении из школы, передаёт «Sputnik Казахстан».

Денис Тен - бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года. В Алма-Ате 19 июля он получил ножевые ранения, в результате чего фигурист ушел из жизни.