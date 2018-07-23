В центре Одессы похитили памятник коту-геймеру

В Одессе похитили памятник кошке-геймеру, который, по словам создателя скульптуры, «ничего не стоит». Статуя была сделана из гипса и покрыта пластиком. Известно, что памятник был подарком Одессе в рамках проекта «200 скульптур одесских котов».

Один из основателей памятника Сергей Рудюк написал в Facebook, что скульптура находилась в переулке Маяковского и называлась «Пушинка». «18 дней – столько прожила Пушинка на Маяковского свою первую жизнь», - сообщил он.

Кража композиции, где кошка сидела на скамейке и лапой играла с нарисованными на планшете рыбками, произошла в 4 утра. Неизвестный мужчина отломал фигуру кошки от скамейки и скрылся в неизвестном направлении. Сергей Рудюк заявил, что в следующий раз сделает конструкцию более надёжной.