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В центре Одессы похитили памятник коту-геймеру
23 июля 2018, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]
В Одессе похитили памятник кошке-геймеру, который, по словам создателя скульптуры, «ничего не стоит». Статуя была сделана из гипса и покрыта пластиком. Известно, что памятник был подарком Одессе в рамках проекта «200 скульптур одесских котов».
Один из основателей памятника Сергей Рудюк написал в Facebook, что скульптура находилась в переулке Маяковского и называлась «Пушинка». «18 дней – столько прожила Пушинка на Маяковского свою первую жизнь», - сообщил он.
Кража композиции, где кошка сидела на скамейке и лапой играла с нарисованными на планшете рыбками, произошла в 4 утра. Неизвестный мужчина отломал фигуру кошки от скамейки и скрылся в неизвестном направлении. Сергей Рудюк заявил, что в следующий раз сделает конструкцию более надёжной.
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