В Москве на крыше здания детского сада произошел пожар

В понедельник, 23 июля, произошёл пожар в районе метро «Маяковская» на крыше здания для дошкольных групп школы №2054. Как сообщил куратор образовательных организаций Центрального административного округа столицы Александр Тверской, пострадавших нет.

Известно, что детей и педагогических работников в здании не было, передаёт Агентство городских новостей «Москва». Возможной причиной возгорания является нарушение технологии при производстве работ. По словам Тверского, администрация школы готовится выставить претензию исполнителям работ и требовать возмещение ущерба.

В экстренных службах Москвы сообщили, что площадь возгорания составила около 20 кв. м.