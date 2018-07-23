У стены Плача в Иерусалиме случилось чудо
23 июля 2018, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]
На молитвенной площадке у Стены Плача в Израиле стокилограммовый каменный блок обрушился сегодня на женскую сторону молитвенной зоны, расколовшись рядом с одной из женщин. Никто не пострадал.
Сотрудниками Управления древности Израиля место падения каменного блока оцеплено, сейчас оценивается причиненный ущерб, сообщает РИА Новости.
Мэр Иерусалима Нир Баркат считает этот инцидент чудом, ведь такой огромный тяжелый камень упал рядом с молящимися, а пострадавших нет.
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