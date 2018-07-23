На озере в Карелии погибла семейная пара

Муж и жена погибли во время отдыха на на озере Янисъярви в Республике Карелия. Сейчас по факту случившегося доследственную проверку проводит Сортавальский межрайонный следственный отдел СУ СКР.

Согласно последним сообщениям, происшествие случилось в минувшую субботу, 21 июля, когда группа из двух женщин и трех мужчин отдыхала на воде. Компания села в моторную лодку, однако ни у кого из людей не было при себе спасательных жилетов. В какой-то момент, как сообщает ИА "Карелinform", плавсредство перевернулось.

Три человека смогли выплыть, а тела супругов, которым не удалось выбраться на берег из озера, до сих пор не нашли.