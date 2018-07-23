В Петербурге за минувшие выходные утонули четыре человека

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге вода погубила сразу четырех человек. Согласно последней информации, еще четверых спасателям удалось вовремя вытащить из водоемов и тем самым сохранить им жизнь.

Петербуржец решил помочь незнакомке и утонул

Известно, что вечером в субботу на Октябрьской набережной молодой человек прыгнул в Неву за потерянной девушкой сумочкой и не смог выплыть. Еще три гражданина утонули в Северной столице в минувшее воскресенье, передает "Фонтанка". Отмечается, что сегодня утром в Малой Невке также едва не пошел ко дну человек, однако сотрудники оперативных служб смогли ему оперативно помочь.

В МЧС призывают никогда не плавать в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, рекомендуется не заплывать глубоко.