Карантин введен в одном из районов Тувы из-за подозрения на сибирскую язву
23 июля 2018, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]
После экстренной госпитализации двух молодых людей с подозрением на сибирскую язву в Барун-Хемчинском районе Тувы было решено ввести карантин. Об этом заявили в республиканском правительстве.
Местные жители попали в инфекционное отделение больницы после забоя крупного рогатого скота. В настоящий момент они находятся в состоянии средней степени тяжести, но с улучшением, передает РИА "Новости".
Глава Тувы Шолбан Кара-оол поручил объявить карантин на чабанской стоянке в местечке "Кудук", не дожидаясь подтверждения диагноза. Он также распорядился установить границы угрожаемой зоны в радиусе 5 километров от предполагаемого очага заболевания.
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