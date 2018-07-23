Карантин введен в одном из районов Тувы из-за подозрения на сибирскую язву

После экстренной госпитализации двух молодых людей с подозрением на сибирскую язву в Барун-Хемчинском районе Тувы было решено ввести карантин. Об этом заявили в республиканском правительстве.

Местные жители попали в инфекционное отделение больницы после забоя крупного рогатого скота. В настоящий момент они находятся в состоянии средней степени тяжести, но с улучшением, передает РИА "Новости".

Глава Тувы Шолбан Кара-оол поручил объявить карантин на чабанской стоянке в местечке "Кудук", не дожидаясь подтверждения диагноза. Он также распорядился установить границы угрожаемой зоны в радиусе 5 километров от предполагаемого очага заболевания.